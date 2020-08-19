"صعقت عند مشاهدة طفلة إماراتية"... القره داغي يعلق على الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي

علق الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محي الدين القره داغي، اليوم الأربعاء، على اتفاق السلام الموقع بين الإمارات وإسرائيل.

وفي تغريدة له على صفحته في "تويتر" عبّر القره داغي عن استيائه من "استغلال الأطفال" في الإمارات بهدف "مباركة التطبيع" مع إسرائيل، على حد تعبيره.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، قال قره داغي في تغريدته إنه شاهد مقاطع فيديو لإماراتيين سعداء بالتطبيع، منها فيديو لطفلة إماراتية تتحدث عن التطبيع مع إسرائيل باللغة العبرية تبارك لتطبيع بلادها مع إسرائيل، وأضاف: "لم أعلق عليها لأنهم مجرد أدوات بيد الأجهزة الأمنية، لكني صُعقت عندما رأيت طفلة إماراتية تبارك هذه الخيانة".

وحول الفيديو الذي ظهرت فيه الطفلة الإماراتية، نوه قره داغي إلى أنه "حتى الدول التي طبّعت مع الصهاينة قبل عقود لم تضغط على أطفالها بهذا الشكل، بل توجد بها حملات شعبية لمجابهة التطبيع".

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطلفة إماراتية تتحدث باللغة العبرية تبارك لبلادها باتفاقية السلام مع إسرائيل.

طفله اماراتيه تهني اليهود بمناسبة التطبيع مع الامارات ( كيف اتقنت اللهجه اليهوديه) 👇 pic.twitter.com/QtUfvMrI5d — ابوماجد 111 (@abomajed323) August 18, 2020

وتداول المغردون بشكل واسع مقطع الفيديو، مع آراء مختلفة ومتضاربة، تعكس المواقف السياسية المؤيدة والمعارضة لعملية التطبيع مع إسرائيل.

ويظهر في الفيديو المتداول طفلة يقال إنها إماراتية تتحدث باللغة العبرية وتقول: "السلام عليكم نحن سعداء بهذه الاتفاقية التي جمعت دولة الإمارات ودولة إسرائيل، ونرجو أن تكون هذه الخطوة الأولى لبداية السلام بين جميع الشعوب".

لا ذنب لفاطمة ... مجرد طفلة لوثوا وجهها بمساحيق التجميل ولوثوا عقلها بالتطبيع وقبول المحتل كصديق .. هي عينة لجيل قادم يُراد منه أن لا يعرف شيئا عن #فلسطين ولا يرى في #التطبيع_خيانة. #الإمارات #السعودية #البحرين pic.twitter.com/I0kVwlMfVR — Salam Hindawi - سلام (@HindawiSalam) August 18, 2020

​وأعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".