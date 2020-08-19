إيران.. تفكيك "خلية كبرى" لتهريب الأسلحة والذخائر 

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن وزارة الأمن الإيرانية، أعلنت أن قواتها في محافظة ألبُرز (غربي العاصمة طهران )، قد تمكنت من ضبط خلية كبرى لتهريب الأسلحة، ومارست نشاطها في العديد من المحافظات الإيرانية المختلفة.

وكانت الخلية تمارس نشاطاتها على مستوى كل من محافظة ألبُرز، وطهران، وكرمانشاه، ولرستان، واصفهان، وسيستان وبلوجستان، وأذربيجان الغربية، وكرمان، وفقا لتقرير وزارة الأمن الإيرانية.

وبحسب اعترافات العناصر ووثائق ومستندات القضية، عمدت الخلية إلى تهريب الأسلحة والذخائر وتهريب المخدرات والمشروبات الكحولية، والإخلال بالنظام الاقتصادي وتهريب العملات الأجنبية، والمسكوكات والمصوغات الذهبية، والتحف والقطع الأثرية، من خلال تزوير مراسلات وزارة الأمن، وأجهزة حكومية وجهات قضائية وعسكرية أخرى.

ونجحت كوادر وزارة الأمن الإيرانية من خلال هذه العمليات في القبض على ما يزيد عن 20 شخصا من العناصر الرئيسية للخلية، بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية، كما تم ضبط كمية ملحوظة من الأسلحة العسكرية، بينها بنادق ومسدسات، وذخائر وأسلحة صيد، إلى جانب عدد من المركبات تحت أغطية عسكرية مزيفة كانت بحوزة المهربين.