السفير الأمريكي لدى إسرائيل: واشنطن تضمن احتفاظ إسرائيل بتفوقها العسكري في المنطقة

أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، أن بلاده ستضمن احتفاظ إسرائيل بتفوقها العسكري في المنطقة.

موسكو - سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية مساء الأربعاء: "رغم أنه من الممكن افتراضيا أن تحصل الإمارات يوما ما على الموافقة على شراء طائرات إف-35، فإن عملية التصنيع والشراء "ستستغرق سنوات طويلة".

وأضاف فريدمان: "تسعي الإمارات للحصول على مزيد من الأسلحة المتقدمة، فإن التفاهمات القائمة منذ عقود، والتي تمتنع بموجبها واشنطن بيع أسلحة في الشرق الأوسط يمكن أن تقوض "التفوق العسكري النوعي" الإسرائيلي، ستبقى كما كانت من قبل. وهذا الأمر ينطبق على طائرات إف-35، التي منعت الدول العربية من الحصول عليها".

هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بأن الإمارات مهتمة بشراء مقاتلات "إف-35" الأمريكية الحديثة ومستعدة لدفع "مبالغ ضخمة" مقابلها.

وكانت تقارير أفادت بشأن صفقة محتملة بين الولايات المتحدة والإمارات، مشيرة إلى أنها تأتي بمثابة أحد الشروط للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل. نفت إسرائيل صحة تلك التقارير، ووصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"الكاذبة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".