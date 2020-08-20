إسرائيل تصدر بيانا جديدا بشأن بيع مقاتلات "إف 35" إلى الإمارات

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، بيانا مفصلا أكد فيه، أن "اتفاق التطبيع مع الإمارات لا يشمل بيعها مقاتلات إف 35 أمريكية، ولا يتضمن أي صفقات عسكرية معها.

وقال البيان إن "اتفاقية السلام التاريخية الموقعة بين إسرائيل والإمارات لا تتضمن أي موافقة من جانب إسرائيل على أي صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة والإمارات. لقد أكدت الولايات المتحدة لإسرائيل التزامها بالحفاظ على التفوق النوعي العسكري لإسرائيل"، وذلك حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في البيت الأبيض، قولها إن "كل شيء في الصفقة علني، ولا توجد ملحقات سرية لها حول مبيعات الأسلحة".

وكان السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، قال إن "أي صفقة بيع مستقبلية للأسلحة المتقدمة للإمارات بما في ذلك مقاتلات "إف 35" ستكون مشروطة بضمان التفوق العسكري لإسرائيل، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الإمارات مهتمة بشراء مقاتلات "إف-35" الأمريكية الحديثة ومستعدة لدفع "مبالغ ضخمة" مقابلها.

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" كشفت عن احتواء اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات على بند سري، بحيث يتم تزويد أبو ظبي بمقاتلات أمريكية من طراز "F-35" وطائرات إسرائيلية متطورة دون طيار.

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".