الصين تعلق على طلب واشنطن بإعادة فرض عقوبات أممية على إيران

أعلنت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليغيان، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لا يحق لها طلب إعادة فرض عقوبات أممية على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وأكد تشاو خلال مؤتمره الصحفي: "قلنا مرارا إن الولايات المتحدة قد انسحبت بالفعل من خطة العمل الشاملة المشتركة، وبالتالي ليس لها الحق في طلب استعادة نظام عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه سيتم إعادة فرض العقوبات على إيران بعد 30 يوما من إخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذا الصدد.

وقالت الوزارة في بيان: "سيتوجه وزير الخارجية بومبيو إلى نيويورك يومي 20 و21 أغسطس/آب لإخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة تشرع في عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران.