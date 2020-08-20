صربيا تعلن عن نيتها شراء مليون جرعة من اللقاح الروسي الجديد

أعلنت صربيا عن رغبتها بشراء نحو مليون جرعة من اللقاح الروسي الجديد "سبوتنيك 5" المطور من قبل مركز البحوث البيولوجية الوطني "غامالي".

وجاء هذا الإعلان على لسان ممثل الحكومة الصربية في روسيا، دوسكو بيروفيتش، خلال مقابلة خاصة مع موقع "غلاس سربسك" الصربي، حيث أشار أن صربيا تود الحصول على اللقاح الروسي الأول المسجل لديها رسميا منذ فترة معينة.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، تسجيل روسيا لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس في المستقبل القريب.

كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، خلال مؤتمر عبر الإنترنت في المركز الصحافي الدولي التابع للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، أنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد، من أكثر من 20 دولة في العالم.