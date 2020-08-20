إعلام: واشنطن تضغط على بريطانيا للحصول على دعم بشأن العقوبات ضد إيران

أفادت صحيفة " تايمز"، اليوم الخميس، بممارسة الولايات المتحدة ضغوطات على بريطانيا من أجل الحصول على دعم لندن في مسألة استئناف العقوبات ضد إيران.

موسكو - سبوتنيك. وقالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، للصحيفة:

"المسألة الرئيسية هي إن كانت بريطانيا تدعم منح أكبر دولة داعمة للإرهاب في العالم إمكانية شراء وبيع أسلحة. إدارتنا أعلنت مراراً أن الولايات المتحدة لن تسمح بذلك".

وبحسب الصحيفة، الولايات المتحدة تطلب توضيحات حول موقف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إزاء العقوبات ضد إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه سيتم إعادة فرض العقوبات على إيران بعد 30 يوماً من إخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذا الصدد.

وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران، وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرضه عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية، شملت جميع القطاعات، كما تشدد واشنطن الضغوط السياسية على إيران وتكثف وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط منذ ذلك الحين.