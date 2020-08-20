وزير الخارجية البولندي يقدم استقالته

أعلنت وزارة الخارجية البولندية، أن وزير الخارجية، ياتسيك تشابوتوفيتش، قدم استقالته.

وجاء في بيان الخارجية البولندية، اليوم الخميس: "اليوم الخميس، قدم ياتسيك تشابوتوفيتش استقالته من منصب وزير الخارجية".

Jacek Czaputowicz zrezygnował z funkcji ministra spraw zagranicznych ⤵️@MSZ_RP https://t.co/NljtP1Q9RA — Radio Warszawa (@RadioWarszawa) August 20, 2020

وأشار تشابوتوفيتش في يوليو/ تموز إلى أنه قد يستقيل مع إعلان "حزب القانون والعدالة" الحاكم أنه يخطط لإجراء بعض التعديلات في الحكومة.

تأتي استقالة وزير الخارجية بعد يومين من استقالة وزير الصحة.