تويتر يتوقف عن عرض حسابات "آر تي" و"سبوتنيك"

توقف موقع "تويتر" عن عرض حسابات وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي"، حيث لا يستطيع المستخدمون إيجادها عبر البحث.

ويمكن للمستخدمين المتابعين لحسابات الوكالات الروسية المذكورة فقط العثور على الصفحات.

وأشارت الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك":

على ما يبدو، لم يعد موقع تويتر شبكة اجتماعية مجانية ومنصة لتعددية الآراء، وأصبح منظمة متحيزة سياسيا وخاضعة لرقابة شديدة.

وأضافت، سنحاول كشف التفاصيل. كما تم إرسال الطلب مرتين من قبل مراسلينا إلى "تويتر"، ولم نتلق إجابة حتى الآن.

في وقت سابق، أعلنت "تويتر"، أنها ستضع علامات مميزة على بعض وسائل الإعلام التابعة لحكومات.

وأعلنت "تويتر" أيضا إنشاء علامة توثيق جديدة خاصة بـ"كبار المسؤولين الحكوميين"، ويشمل ذلك وزراء الخارجية والسفراء والمسؤولين المخولين التحدث باسم الدولة.

ستوضع هذه العلامات في مرحلة أولى على حسابات مسؤولين من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة. وتخطط الشركة توسيع نطاق هذه الخاصيّة لتشمل دولا أخرى مستقبلا.