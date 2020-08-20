"رغم الانقلاب العسكري"... فرنسا تعلن استمرار عمليتها العسكرية "برخان" في مالي

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم الخميس، عن استمرار قواتها في عملياتها العسكرية "برخان" في إفريقيا"، وسط حالة من الاضطراب تشهدها مالي بعد انقلاب عسكري فيها أطاح بالرئيس والحكومة.

وقالت فلورنس بارلي، إن "فرنسا ستواصل عملياتها العسكرية في مالي ضد مقاتلين وإرهابيين رغم الإطاحة برئيس البلاد قبل يومين بانقلاب"، مضيفة أن "عملية برخان التي طلبها سكان مالي وأذن بها مجلس الأمن الدولي مستمرة".

L’opération Barkhane, demandée par les Maliens et autorisée par le Conseil de Sécurité de l'ONU, se poursuit. Les militaires français en lien avec les partenaires européens et sahéliens, continuent d'assurer leur mission avec professionnalisme, au bénéfice de la sécurité de tous. https://t.co/5srANBG2sw — Florence Parly (@florence_parly) August 20, 2020

وقبل يومين خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رافضا لما تم في مالي وإزالة الرئيس أبوبكر كيتا ورئيس حكومته وآخرين من السلطة، وإعلان كيتا بعد اعتقاله، استقالته من منصبه وتركه السلطة.

وأدانت دول عدة بالعالم ومجلس الأمن ما حدث في مالي مطالبين بالإفراج عن الرئيس ومن جرى اعتقاله معه، بينما وعدت عناصر التمرد والإنقلاب باجراء انتخابات في البلاد.