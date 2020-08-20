الحكومة اليونانية: طرح اتفاقية تعيين الحدود مع مصر وإيطاليا على البرلمان الأسبوع المقبل

أعلنت الحكومة اليونانية أن الاتفاقيات البحرية اليونانية مع مصر وإيطاليا ستُعرض على الأرجح على البرلمان للموافقة عليها الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يتم إعادة فتح البرلمان اليوناني في 24 أغسطس/ آب، بعد توقف صيفي قصير.

ولم تحدد بعد المواعيد الدقيقة لاجتماعات اللجان النيابية المختصة التي ستناقش الاتفاقات، لكن مصادر قالت إن الصفقات قد يتم التصديق عليها نهاية الأسبوع المقبل، بحسب موقع صحيفة "ekathimerini".

وتم التوقيع على اتفاقية التخصيص الجزئي لمنطقة اقتصادية خالصة بين اليونان ومصر في شرق البحر المتوسط ​​في 6 أغسطس في القاهرة.

بالنسبة لأثينا، ألغى الاتفاق فعليًا اتفاقًا بحريًا بين تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليًا تم توقيعه العام الماضي.

وجاء الاتفاق مع مصر بعد أن وقعت اليونان اتفاقا مع إيطاليا في 9 يونيو/ حزيران، والذي أدى فعليا إلى تمديد اتفاق 1977 بين البلدين على الجرف القاري في البحر الأيوني.

ووافق البرلمان المصري خلال جلسته العامة، الثلاثاء الماضي، على الاتفاق بين القاهرة وأثينا حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.

وبحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية المصرية، وافق مجلس البرلمان المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، فى الجلسة العامة للمجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين مصر واليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس/ آب 2020.