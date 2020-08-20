صحيفة مكسيكية: استطلاع للرأي يعطي ثقة كبيرة للقاح الروسي الجديد

أجرت صحيفة مكسيكية استطلاعا للرأي في البلاد لمعرفة وتقدير المزاج الشعبي بشأن توقعات صدور لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في العالم.

وذكرت صحيفة " El Financiero" المكسيكية في استطلاعها عن ارتفاع توقعات المكسيكيين بإمكانية توفير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد من 27% إلى نحو 36%.

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن نحو 55% من الناس يعتبرون أن العلماء بحاجة إلى المزيد من الوقت لكي يصبح اللقاح جاهزا مع أنباء عن قطع العلماء مرحلة مهمة.

كما أظهر الاستطلاع أن نسبة 66% من المكسيكيين أبدوا ثقة كبيرة باللقاح الروسي الجديد الذي أعلن عنه منذ فترة معينة، بالإضافة إلى نسبة 33% وضعوا ثقتهم بوصول الدول الغربية الأخرى للقاح ضد فيروس كورونا في المستقبل القريب.

وضمن هذه النسبة عبر نحو 31% ثقتهم بلقاح الولايات المتحدة الأمريكية و30% يثقون بابتكار البريطانيين للقاح وآخرين لفرنسا.

وأشار الاستطلاع عن ارتفاع نسبة المكسيكيين من 46% إلى 51% من الذين يعتقدون أن وباء الفيروس كورونا المستجد سيستمر وهو أعلى معدل منذ أوائل شهر مايو/أيار.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، تسجيل روسيا لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس في المستقبل القريب.

كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، خلال مؤتمر عبر الإنترنت في المركز الصحافي الدولي التابع للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، أنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد، من أكثر من 20 دولة في العالم.