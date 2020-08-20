وزير الدفاع البيلاروسي: جيشنا سيحمي الأرض والسيادة وهناك انتشار في مختلف المناطق

أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، أن القوات العسكرية تقوم بمهمة الحفاظ على وحدة أراضي وسيادة البلاد وستستمر بذلك.

وأشار خرينين، خلال مؤتمره الصحفي، أن القوات العسكرية البيلاروسية على موعد مع إجراء تمارين تكتيكية دفاعية وهجومية في منطقة غرودنو.

وقال خرينين: "أستطيع أن أقول بكل ثقة أن القوات المسلحة جاهزة للقتال، والروح المعنوية عالية، ونحن مستعدون لأداء المهام. والمهمة الرئيسية بالنسبة لنا هي الحفاظ على وحدة أراضي بلدنا وسيادته واستقلاله. وسنقوم بهذه المهمة".

وتابع قائلا: "نحن جميعا بيلاروس وهذه مهمتنا ولن نعطيها لأحد".

وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أنها ستجري في الفترة من 17 أغسطس/أب إلى 20 منه عددًا من التدريبات العسكرية التكتيكية.