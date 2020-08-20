أمريكا تفرض عقوبات مرتبطة بسوريا على ستة أفراد

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات مرتبطة بسوريا على ستة أفراد.

وأفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية، أن واشنطن فرضت عقوبات مرتبطة بسوريا على ستة أفراد، من بينهم الإعلامية السورية لونا الشبل وعضو مجلس الشعب السوري محمد عمار ساعاتي بن محمد نوزاد.

Treasury sanctions senior Syrian government officials https://t.co/BSHNMIEGyk — Treasury Department (@USTreasury) August 20, 2020

وفي سياق متصل أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قيادة وحدة عسكرية سورية لسعيها لمنع تطبيق وقف إطلاق النار في سوريا، بحسب "رويترز".

يشار إلى أن "قانون قيصر" الذي وضعته الإدارة الأمريكية، دخل حيز التنفيذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي في ظل جائحة كورونا التي تعصف بالعالم، الأمر الذي فاقم الصعوبات التي تواجهها الحكومة السورية في التصدي للفيروس. وينص القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر كانون الأول الماضي، على فرض عقوبات اقتصادية خانقة على الحكومة السورية، وملاحقة الأفراد والمجموعات والدول التي تتعامل معها.