إسرائيل تكشف عن قائمة لدول عربية تفاوضها للتطبيع معها

قال مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن بلاده تعمل على إقامة علاقات دبلوماسية مع دول عربية أخرى.

وبحسب موقع "مكان" الإسرائيلي، أفاد ألون أوشفيز مدير عام وزارة الخارجية في أورشليم القدس أنه "يرجح ويأمل أن تقيم إسرائيل في غضون أسابيع علاقات دبلوماسية مع دولة عربية أخرى".

وأكد أوشفيز أن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه بين إسرائيل والإمارات مؤخرا له "دلالات بعيدة المدى".

وشدد على أنه "لا يقل أهمية عن معاهدتي السلام مع مصر والأردن".

وكشف أوشفيز عن "وجود قائمة تضم دولا محورية يتعين عدم الكشف عن أسمائها حاليا، يتم التواصل معها لإقامة علاقات دبلوماسية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد يوم الخميس 13 أغسطس/آب الجاري، التوصل لاتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

وأعلن ترامب تفاصيل الاتفاق في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قبل أن يخرج بمؤتمر صحفي، قال فيه: "قبل بضع لحظات تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وتوصلنا إلى اتفاق سلام تاريخي، اعتقد الكثيرون أنه مستحيل".

وتابع: "بموجب الاتفاق ستكون العلاقات طبيعية بين البلدين وسيتبادلان السفارات والسفراء... هذه لحظة تاريخية تدعم اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل وتجمع شريكين قادرين على إحداث الفارق".