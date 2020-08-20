بوتين: الضغط والتدخل الخارجي في بيلاروس لهما نتائج عكسية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأورويي، شارل ميشيل، أن الضغط على القيادة في بيلاروس سيأتي بنتائج عكسية. وقد أشار الطرفان إلى أن سرعة تطبيع الوضع في بيلاروس يلبي مصالح روسيا والاتحاد الأوروبي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين في هذا الصدد: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. وقد أبلغ شارل ميشيل الرئيس الروسي بنتائج القمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي التي عقدت في 19 آب/أغسطس، والمخصصة لأحداث بيلاروس".

وأشار بيان الكرملين إلى أن الجانب الروسي ركز على أن الضغط على قيادة بيلاروس والتدخل الخارجي لهما نتائج عكسية. وتم التأكيد على أن سرعة تطبيع الوضع في بيلاروس يلبي مصالح روسيا والاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق أعلن رئيس المجلس الأوروبي، أن مستقبل بيلاروس يجب أن يقرر من داخل البلاد نفسها، و ليس من هنا أو من آي مكان آخر. مشيرا إلى أن بروكسل تدعم موسكو بجميع الخيارات والجهود الإيجابية لدعم الحوار السياسي في بيلاروس.

يذكر أن الاحتجاجات قد عمت أنحاء بيلاروس منذ 9 أب /أغسطس، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، والذي حصل بحسب لجنة الانتخابات المركزية على 80.1 بالمئة من الأصوات.

ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو (65 عاماً)، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.

وتستمر الاحتجاجات وأعمال الشغب والمواجهات مع رجال الشرطة، والتي قوبلت بقمع من قبل قوات الأمن وحفظ النظام باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه والرصاص المطاطي.