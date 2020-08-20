ترامب يحدد موعد انسحاب التحالف الدولي من العراق

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ملتزمة بخروج سريع لقوات التحالف الدولي من العراق خلال 3 سنوات.

بغداد - سبوتنيك . وقال ترامب، في كلمة، نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس: "ملتزمون بخروج سريع لقوات التحالف الدولي وعلى مدى ثلاث سنوات".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "انسحبنا بشكل كبير من العراق وبقي عدد قليل جداً من الجنود".

واتفقت الولايات المتحدة والعراق، اليوم الخميس، على تشكيل فريق خاص لمناقشة آليات وتوقيتات إعادة انتشار قوات التحالف الدولي خارج العراق.

وقالت "واع": "بغداد وواشنطن تتفقان على تشكيل فريق خاص لمناقشة آليات وتوقيتات إعادة انتشار قوات التحالف الدولي. الكاظمي نجح بقيادة الحوار الاستراتيجي للحصول على انسحاب أمريكي من العراق".

ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية.

واجتمع، اليوم الخميس، بعدد من أعضاء منتدى رجال الأعمال الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية، خلال زيارته الحالية إلى واشنطن.

وأكد خلال الاجتماع أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام رجال الأعمال والشركات الأمريكية، داعيًا البنوك الأمريكية إلى التعاون في مجال تطوير النظام المصرفي العراقي، ليواكب المصارف العالمية بوصفه المنفذ الأساس إلى انفتاح اقتصادي كبير.