تم رصد، اليوم الخميس، تسريب للهواء في المحطة الفضائية الدولية إلا أنه لا يهدد سلامتها أو طاقمها.

موسكو- سبوتنيك. قال مصدر مطلع، إنه تم رصد تسريب بسيط للهواء في المحطة الفضائية الدولية، قد يكون في القسم الأمريكي من المحطة.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم رصد تسريب بسيط للهواء بالمحطة الفضائية الدولية. من المقرر عزل القسم الأمريكي من المحطة وغلق كل الفتحات في أقرب وقت من أجل البحث عن مصدر التسريب".

ووفقا للمصدر، هذا التسريب لا يهدد سلامة المحطة أو طاقهما.