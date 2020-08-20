أوزبكستان... القبض على عناصر شاركت بالقتال في سوريا

ألقت الأجهزة الأمنية في أوزبكستان القبض على 4 أشخاص قرب طشقند للاشتباه في مشاركتهم بالعمليات العسكرية في سوريا في صفوف تنظيم "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابي الدولي (المحظور في روسيا الاتحادية).

طشقند - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لإدارة الشؤون الداخلية العامة في مقاطعة طشقند، في بيان بهذا الشأن عبر قناته في تطبيق تليغرام:

"تمكنت عناصر إدارة الشؤون الداخلية العامة، وجهاز أمن الدولة لمقاطعة طشقند، خلال عملية مشتركة في مدينة يانغيول ومنطقة يانغيول، من القضاء على أنشطة مجموعة من العناصر الجهادية".

وبحسب الوزارة، فإن أربعة من أعضاء هذه المجموعة شاركوا في العمليات العسكرية في سوريا إلى جانب تنظيم "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابي الدولي.

وأضاف المكتب الإعلامي، لقد تبين من خلال إجراءات التحقيق الأولي أن بقية الأشخاص المقبوض عليهم خططوا أيضا للتوجه إلى سوريا والانضمام إلى صفوف المسلحين. إلا أن المكتب لم يذكر إجمالي عدد المعتقلين.

وتم رفع دعوى جنائية بموجب المادة ذات الصلة من القانون الجنائي، والتحقيقات ما زالت جارية.

يذكر أن أجهزة حماية القانون في أوزبكستان تعلن في الآونة الأخيرة وبشكل منتظم عن القبض على أنصار تنظيم "كتيبة التوحيد والجهاد" في مناطق متفرقة من البلاد. وعلى وجه الخصوص، تم إلقاء القبض على 36 شخصًا في حزيران/ يونيو في طشقند ومقاطعة طشقند، وعلى 16 شخصا آخر في تموز/يوليو في مقاطعة سورخانداريا جنوبي البلاد للاشتباه في انتمائهم إلى هذا التنظيم الإرهابي.

هذا وفي آب/ أغسطس عام 2019، جرت إضافة اسم تنظيم "كتيبة التوحيد والجهاد" التي كانت وراء انفجار مترو سانت بطرسبرغ في نيسان/أبريل عام 2017، إلى القائمة الفيدرالية الموحدة للتنظيمات التي تم الاعتراف بها من قبل الهيئات القضائية الروسية كونها إرهابية، وهذه القائمة منشورة على الموقع الخاص بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.