أردوغان: لن نترك أمانة شعبنا لقمة سائغة لـ"أشباه الضباع"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات له، اليوم الخميس، أنه لن يترك أمانة الشعب التركي الموكله له لقمة سائغة "لأشباه الضباع".

وفي كلمة ألقاها الرئيس التركي في الاجتماع التقييمي والتشاوري لرؤساء بلديات حزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة، شدد أردوغان على أن حزبه "العدالة والتنمية" يواصل نضاله "بعزيمة وحماس أول تأسيسه" برغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي تعرض لها في السنوات الأخيرة.

وأشار الرئيس التركي إلى أن عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية قد بلغ أكثر من 10 ملايين ونصف العضو، ليكون أكبر حزب في البلاد، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

ونوه أردوغان إلى أن الحزب نقل تركيا من "نجاح إلى نجاح خلال فترة قصيرة" من عمر الحزب البالغة 19 عاما، وأنهم "كتبوا اسم الحزب بأحرف من ذهب"، على حد تعبيره.

وبين الرئيس التركي أنهم (أعضاء الحزب) حققوا أكبر الاستثمارات في البلاد في جميع المجالات السياسية والدبلوماسية والطاقة والدفاع.

وقال أردوغان: "واجهنا العديد من المحن، من مقاومة مراكز الوصاية إلى محاولات الانقلاب، ومن الهجمات الإرهابية إلى الخيانات" وأضاف "لكننا لم نستسلم، ولم نتنازل أمام الابتزازات والتهديدات".

وشدد أردوغان على أنه "بالرغم من تعرض الحزب للتحديات والتهديدات والهجمات الداخلية والخارجية على مدى 19 عاما، إلا أننا لم نترك أمانة شعبنا الموكلة إلينا لقمة سائغة لأشباه الضباع"، على حد تعبيره.