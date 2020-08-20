طهران برسالة إلى مجلس الأمن: لا يحق لواشنطن استئناف العقوبات

بعث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي شدد فيها على عدم أحقية الولايات المتحدة في السعي إلى استئناف عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد طهران.

طهران - سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، أن ظريف قال في رسالته:

الولايات المتحدة بصفتها دولة أنهت بشكل صريح وطوعي مشاركتها في الاتفاق النووي، وسعت جاهدة إلى إنهاء هذا الاتفاق، لا يمكنها استخدام استخدام آلية فضل النزاع الخاصة بهذا الاتفاق، كما يحظر القانون الدولي إساءة استخدام ألية تم صياغتها ضمن اتفاق وقرار دولي يمنع إساءة استخدامها من قبل أي طرف.

وتابع ظريف في رسالته: لقد أظهرت جمهورية إيران الإسلاميةى حسن نيتها ومسؤوليتها الكاملة تجاه هذا الاتفاق والآن جاء دور المجتمع الدولي لمنع سوء استخدام الولايات المتحدة لآلية فض النزاع.

وكانت صحيفة " تايمز"، تحدثت عن ممارسة الولايات المتحدة ضغوطات على بريطانيا من أجل الحصول على دعم لندن في مسألة استئناف العقوبات ضد إيران.

وقالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، للصحيفة:

"المسألة الرئيسية هي إن كانت بريطانيا تدعم منح أكبر دولة داعمة للإرهاب في العالم إمكانية شراء وبيع أسلحة. إدارتنا أعلنت مراراً أن الولايات المتحدة لن تسمح بذلك".

وبحسب الصحيفة، الولايات المتحدة تطلب توضيحات حول موقف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إزاء العقوبات ضد إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه سيتم إعادة فرض العقوبات على إيران بعد 30 يوماً من إخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذا الصدد.