ترامب: تواجدنا العسكري في العراق محدود وشركات أمريكية تبحث عن النفط هناك

قال الرئيس دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن شركات أمريكية تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراق، فيما أبدى رئيس الوزراء العراقي ترحيب بلاده بالشركات والاستثمارات الأمريكية.

بغداد سبوتنيك . على جانب آخر، أكد ترامب، خلال اجتماعه برئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في البيت الأبيض، أن لدى أمريكا عددا محدودا من الجنود في العراق، وان هذه القوات متواجدة هناك للمساعدة.

وأضاف ترامب: "نتطلع للانسحاب من العراق يوم لا يكون هناك حاجة لوجودنا، وسندعم العراق ليكون جاهزاً للدفاع عن نفسه".

من جهته قال الكاظمي إن "العراق يرحب بالشركات والاستثمارات الأميركية"، فيما علق على العملية العسكرية التركية في شمالي البلاد قائلا: "التدخل التركي في العراق غير مقبول ولن نسمح به".

تولى الكاظمي منصبه في أبريل/ نيسان ليصبح ثالث رئيس للوزراء خلال فترة من الفوضى استمرت لعشرة أسابيع وأعقبت احتجاجات دامية استمرت شهورا في العراق.

وبحسب "رويترز"، قالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن شركات "هانيويل إنترناشونال" و"بيكر هيوز" و"جنرال إلكتريك" و"ستيلر إنرجي" و"شيفرون"، وقعت اتفاقات بقيمة تصل إلى ثمانية مليارات دولار مع وزيري النفط والكهرباء العراقيين.

جاء توقيع الاتفاقات بعد اجتماع الوزيرين العراقيين مع وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، وعقب لقاء مائدة مستديرة في واشنطن، أمس الأربعاء، مع رئيس وزراء العراق ورواد قطاع الطاقة الأمريكي.