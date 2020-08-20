موسكو تدعو المجتمع الدولي إلى التصدي لخطط واشنطن بشأن العقوبات ضد إيران

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تدعو المجتمع الدولي إلى التصدي لنوايا الولايات المتحدة استئناف عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لزاخاروفا، فإنه بدلا من استخلاص العبر من فشل التصويت على مشروع قرار بشأن حظر توريد السلاح إلى إيران لأجل غير مسمى، فإن الولايات المتحدة "تتجه نحو تصعيد آخر".

وقالت زاخاروفا: "ندعو جميع الدول لرفض ذلك بحزم".

نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قال لوكالة "سوتنيك" في وقت سابق إن خطط الولايات المتحدة لاستئناف عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران سخيفة وليس لها أي أساس سياسي أو قانوني.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت باكر من اليوم الخميس، أنه طلب من وزير خارجيته مايك بومبيو، إخطار مجلس الأمن بعزم واشنطن إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن العقوبات ضد إيران ستدخل حيز النفاذ بعد 30 يومًا من إخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذا الصدد.

تجدر الإشارة إلى أن القرار رقم 2231، الذي تم تبنيه في عام 2015، والذي نظم إنشاء خطة العمل الشاملة المشتركة، ينص على آلية للتجديد التلقائي لعقوبات الأمم المتحدة ضد إيران إذا لم تف إيران بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. تعمل هذه الآلية لفترة 10 سنوات اعتباراً من عام 2015. يفترض القرار أنه إذا تم الكشف خلال هذه الفترة عن أي انتهاكات جسيمة من قبل إيران، فلن تتمكن الدولة من تجنب العقوبات إلا إذا تم تبني قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة. وإذا تحدث أحد أعضائه الدائمين على الأقل ضد إيران، فسيتم تجديد العقوبات تلقائيًا في غضون 30 يومًا.