مستشار أوباما السابق يحذر من خطأ قد يؤدي إلى "انهيار الرأسمالية الأمريكية"

حذر الخبير الاقتصادي البارز، محمد العريان، اليوم الخميس، من أن انهيار الأنشطة التجارية الصغيرة بسبب الأزمة المصاحبة لجائحة فيروس كورونا المستجد، تمثل خطرًا على الرأسمالية الأمريكية.

وقال الخبير الذي عمل مستشارًا للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي": "إذا كنت تريد أن تستمر الرأسمالية، فأنت بحاجة إلى تأييد الكثير من الناس. لا يمكنك الحصول على قبول إذا كان الأمر كله يتعلق بالشركات الكبرى".

وتابع: "تذكر ما تفعله الشركات الصغيرة. إنهم لا يخلقون فقط فرصًا كبيرة للتوظيف، بل هم أيضًا الطريقة الرئيسية للحصول على رأسمالية شاملة، ونظام شامل قائم على السوق. تحتاج واشنطن لزيادة التركيز على تقديم المساعدة".

تسبب الوباء في حدوث اضطراب اقتصادي كبير، مما أدى إلى فقدان ملايين الأمريكيين لوظائفهم، حيث أمرت الحكومات الأنشطة التجارية غير الضرورية بالإغلاق مؤقتًا من أجل المساعدة في إبطاء انتشار الفيروس، لكن الكثير من الشركات تواجه الآن خطر الإغلاق بشكل دائم لتعثرها ماليًا.

وأوضح العريان أن "برنامج إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يسير على ما يرام، وهناك حاجة لإصلاح ذلك، وهو ما يمكن فعله، لكن الأمر يرتبط بالإرادة السياسية".