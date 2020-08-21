إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز 3.5 مليون حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الجمعة أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد تجاوزت عتبة الـ3.5 مليون والوفيات تخطت الـ 112 الفا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "سجلت البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، 45323 حالة إصابة جديدة بالفيروس إضافة إلى 1204 حالة وفاة، وبذلك بلغ إجمالي الإصابات 3501975 حالة، والوفيات 112304 حالات منذ بدء تفشي المرض".

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثاني بين دول العالم في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس بعد الولايات المتحدة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.