مالي: سقوط ضحايا جراء مواجهات عرقية هي الأولى بعد الانقلاب

لقي 4 أشخاص مصرعهم وجرح 9 آخرين في مواجهات عرقية في مدينة غاو شمال مالي، حسب مصدر محلي. مواجهات عرقية

نواكشوط - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "مواجهات حدثت مساء الخميس بين مسلحين من شريحة سونراي وشباب من شريحة العرب والطوارق أدت إلى مقتل 4 أشخاص في حصيلة أولية".

وأكد أنه تم نهب وحرق محال تجارية للعرب والطوارق في مدينة غاو على يد المسلحين وسط غياب تام للأمن في المدينة حيث استمرت المواجهات ساعتين.

وهذا هول أول هجوم عرقي بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم الرئيس إسماعيل بوبكر كيتا.

وتعاني مالي من أعمال عنف عرقي خاصة بين شريحتي "الدوغون" و"الفولاني" فقد أدت مواجهات عرقية بين الطرفين إلى مقتل 157 شخصا في قرية أوغوساغو العام الماضي، وتسببت في إقالة الحكومة.