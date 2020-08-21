الخارجية الإيرانية: محاولة أمريكا تفعیل آلية الزناد في مجلس الأمن عقيمة وغير مجدية

قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، إن محاولة أمريكا تفعيل آلية الزناد في مجلس الأمن ضد بلاده، عقيمة وغير مجدية.

ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن عراقجي أن إبلاغ أمريكا لمجلس الأمن الدولي يفتقد لأي أثر قانوني، وتلك المحاولة عقيمة وغير مجدية.

وأوضح عباس عراقجي أن أي من المشاركين المتبقين في الاتفاق النووي لا يعتبرون هذا الإبلاغ مؤثرا، مشيرا إلى أن بلاده على ثقة بأن مجلس الأمن لن يسمح للولايات المتحدة باستغلال القرار 2231 للوصول إلى هدفها المعلن، وهو تقويض هذا القرار.

يذكر أن الولايات المتحدة فشلت في تمرير مشروع قرارها في مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، بشأن تمديد الحظر التسليحي على إيران، فيما تحاول إعادة الحظر الأممي عليها.

ويعتقد الأوروبيون أن "انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، أفقدها امتيازات هذا الاتفاق، ومنها تحريك آلية إعادة فرض العقوبات بصورة تلقائية".