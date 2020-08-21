وزارة الخارجية: الصين لا تنوي المشاركة في مفاوضات الحد من التسلح مع روسيا والولايات المتحدة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشان لي جيان، اليوم الجمعة، أن الصين لا تعتزم المشاركة في المحادثات الثلاثية للحد من التسلح مع روسيا والولايات المتحدة.

وقال الدبلوماسي إن "الجانب الصيني ليس لديه نية للمشاركة في ما يسمى بـ" المفاوضات الثلاثية "بشأن الحد من التسلح مع الاتحاد الروسي والولايات المتحدة، وهذا الموقف واضح وثابت".

في وقت سابق، قالت بوابة "Axios"، نقلاً عن الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للحد من التسلح، مارشال بيلينغسلي، إن الولايات المتحدة تخلت عن مطالبتها بإدراج الصين الإلزامي في المفاوضات مع روسيا بشأن الحد من الأسلحة النووية.

في الفترة من 17 إلى 18 أغسطس أب، استضافت فيينا جولة أخرى من المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي وتحديد الأسلحة. وترأس الوفدين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف والممثل الخاص للرئيس الأمريكي للحد من التسلح مارشال بيلينغسلي.