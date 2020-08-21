ظريف: إدارة ترامب تعود مرة أخرى إلى العزلة والعار على الساحة الدولية

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن إدارة ترامب ستُعزل وتُفضح على الساحة الدولية مرة أخرى.

ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، إشارة ظريف إلى المعارضات التي واجهتها المحاولات غير القانونية للولايات المتحدة، لإعادة فرض الحظر على إيران.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، قد تصور أنه فعّل آلية إعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة، لكن في الوقت نفسه، وصفت كل من إيران وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في رسائل منفصلة، إجراء إدارة ترامب بأنه غير قانوني وغير فاعل، وعديم الجدوى.

وأضاف ظريف أن تاريخ مجلس الأمن لم يشهد مثل هذه الحالة، قائلا: إنه من المرجح أن يتخذ بعض أعضاء مجلس الأمن موقفا مماثلا اليوم، وستعود إدارة ترامب مرة أخرى إلى العزلة والعار على الساحة الدولية".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن بلاده لخصت بعض الأسباب التي أدت إلى مثل هذا الإجماع العالمي ضد إدارة ترامب، في نص مرفق مكون من 5 صفحات.

ويذكر أن الولايات المتحدة فشلت في تمرير مشروع قرارها في مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، بشأن تمديد الحظر التسليحي على إيران، فيما تحاول إعادة الحظر الأممي عليها.