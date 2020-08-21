تركيا تؤكد تحويل كنيسة أخرى إلى مسجد

أكدت إدارة شؤون الأديان التركية، اليوم الجمعة، أن دير تشورا في اسطنبول سيتم تحويله إلى مسجد للصلاة.

أنقرة – سبوتنيك. وقال ممثل الإدارة لوكالة "سبوتنيك": "هذا المبنى الذي تمركز فيه حتى عام 2019 متحف ومؤسسات تابعة له، سيسلم وفق مرسوم رئاسي، لإدارة شؤون الأديان. وسيتم افتتاحه للصلاة. متى، غير معروف بعد، يتطلب الأمر تجهيزاً سيتولاه قسم إسطنبول التابع لإ‘دارتنا".

يذكر أن تشورا هي كنيسة بيزنطية في إسطنبول، تم تحويلها قبل 74 عاماً إلى متحف، وهي من أجمل الآثار البيزنطية الباقية والتي شهدت عِدة عُصور. وتَقع بالجزء الغربي من بلدية الفاتح.

وتحولت الكنيسة إلى مسجد لـفترة 434 عاماً قبل أن يتم تحويله (المسجد) في عام 1945 إلى متحف. وفي عام 2019 قررت المحكمة الإدارية العليا- مجلس الدولة، في تركيا، تحويل المتحف إلى مسجد.

وجاء مرسوم رئاسي في تموز/ يوليو من هذا العام ليدعم هذا التوجه. ويحتوي المتحف (المسجد) على الكثير من اللوحات الفنية والفسيفساء، وينقسم مبناه إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: مدخل القاعة أو صحن الكنيسة، الجسم الرئيسي للكنيسة، ومصلى جانبي، وللمبنى 6 قبب.

في سياق متصل كانت المحكمة الإدارية العليا في تركيا قد ألغت، في 10 تموز/ يوليو، قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1934 القاضي بتحويل "آيا صوفيا" باسطنبول من مسجد إلى متحف. ليعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توقيعه مرسوما يقضي بتحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد.