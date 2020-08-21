نتنياهو يبعث رسالة عاجلة إلى أمريكا بشأن إيران

بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن إيران.

ونشر نتنياهو تغريدات عدة على صفحته الرسمية في "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، هنأ فيها واشنطن على قرارها بتفعيل الآلية التي تعيد فرض العقوبات على إيران، بدعوى أن هذا هو القرار الصحيح.

أهنئ الولايات المتحدة على قرارها بتفعيل الآلية التي تعيد فرض العقوبات على إيران. هذا هو القرار الصحيح. مثله مثل القرار الصحيح الذي اتخذته الولايات المتحدة في العام 2018, حين انسحبت من الاتفاقية النووية الخطيرة مع إيران. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 21, 2020

وأوضح نتنياهو أن هذا القرار الصحيح مثل الذي اتخذته الولايات المتحدة في عام 2018، حين انسحبت من الاتفاقية النووية مع إيران، مدعيا أنه الوحيد من بين الزعماء في العالم الذي رفض الاتفاقية علنا.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه قبل عامين، وضع عملاء إسرائيليون يدهم على الأرشيف النووي الإيراني السري، وزعم أنه وجد فيه دليلا قاطعا على أن البرنامج النووي الإيراني كان دائما ولا يزال برنامجا نوويا عسكريا.

قبل عامين, وضع عملاء إسرائيليون يدهم على الأرشيف النووي الإيراني السري ووجدنا فيه دليلا قاطعا على أن البرنامج النووي الإيراني كان دائما ولا يزال برنامجا نوويا عسكريا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 21, 2020

ورأى نتنياهو أن الاتفاق النووي عزز الآلة العسكرية الإيرانية في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن وغزة، وأماكن أخرى ومكنها من القيام بمواصلة تطوير شبكتها الإرهابية الدولية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده تقف إلى جانب الولايات المتحدة بشأن إعادة فرض العقوبات على إيران.

إسرائيل تقف بكل فخر وإصرار إلى جانب الولايات المتحدة كما تفعل حكومات في كل أنحاء الشرق الأوسط عارضت الاتفاقية النووية بهدوء والآن هي تدعم إعادة فرض العقوبات بشكل علني. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 21, 2020

يذكر أن الولايات المتحدة فشلت في تمرير مشروع قرارها في مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، بشأن تمديد حظر التسلح على إيران، فيما تحاول إعادة الحظر الأممي عليها.