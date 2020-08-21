الجيش الإسرائيلي يشن غارات على أهداف لحماس

نفذ الجيش الإسرائيلي، ليلة أمس الخميس، غارات جوية على مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، مستهدفا مجمعات عسكرية ومواقع إنتاج وسائل قتالية وبنى تحتية تابعة للحركة.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في حسابه على تويتر: "غارات جوية ضد أهداف حماس في قطاع غزة الليلة الماضية حيث تم استهداف مجمعات عسكرية ومواقع إنتاج وسائل قتالية وبنى تحتية تحت أرضية تابعة لحماس".

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 21, 2020

وكشف أدرعي أنه ردا على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، شنت طائرات حربية قبل قليل غارات على أهداف أخرى تابعة لحماس، حيث تم استهداف موقع لتصنيع ​الباطون​ الذي يستخدم لإنشاء بنى تحت أرضية وأنفاق تابعة لـ"حماس".

وشدد على أن "الجيش ينظر بخطورة إلى جميع الأعمال الإرهابية المرتكبة ضد إسرائيل، وسيواصل العمل ضد المحاولات للمساس بمواطنيها وسيادتها وفق الحاجة"، مؤكدًا أن "حماس" تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه.