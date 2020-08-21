البرلمان البيلاروسي يدعو الاتحاد الأوروبي لعدم التدخل في شؤون البلاد الداخلية

وجه رئيس مجلس النواب في جمهورية بيلاروس، فلاديمير أندريتشينكو، ورئيسة مجلس الجمهورية ناتاليا كوتشانوفا نداء إلى رؤساء برلمانات جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس الجمهورية: "شدد المتحدثون في مجلسي البرلمان البيلاروسي على عدم قبول التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين الأوروبيين حول الوضع في بلدنا، والتي تحاول التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروس".

وأشار البيان إلى أن مثل هذه البيانات غير مقبولة وتتعارض مع قواعد القانون الدولي.

كما شدد البيان على أن الانتخابات الرئاسية في بيلاروس جرت وفق دستور وقوانين الجمهورية.

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال محادثة هاتفية مع رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إيدي راما، إلى عدم التدخل في الحوار بين السلطات والشعب البيلاروسي و"عدم فرض أي شيء من الخارج".