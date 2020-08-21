لحظة اعتقال رئيس مالي وسط حراسة مشددة... فيديو

وفي وقت سابق، نقل شهود عيان سماع دوي إطلاق نار كثيف في العاصمة المالية باماكو، الثلاثاء الماضي، بعد قيام حركة تمرد عسكرية باعتقال عدد من الوزراء وكبار الضباط ونقلهم إلى أماكن مجهولة، وتظاهرات حاشدة في وسط العاصمة.

وأكد العسكريون الذين تحدثوا من قاعدة عسكرية في ضاحية كاتي القريبة من العاصمة والتي شهدت إطلاق النار، أنه سيتم القبض على جميع الجنرالات والمسؤولين في وزارة الدفاع وإحضارهم إلى القاعدة.