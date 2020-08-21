تركيا تأمل في أن ينهي كشف الغاز عجز ميزان المعاملات الجارية

قال وزير المال التركي براءت ألبيرق، اليوم الجمعة، إنه يأمل في ألا يسجل الاقتصاد عجزا في ميزان المعاملات الجارية مع تحقيق البلاد كشفا جديدا للغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن المفاجأة التي وعد بها الشعب التركي قبل يومين، والتي ظهرت في مكان لم يكن في الحسبان، على حد قوله.

وقال أردوغان في كلمة له عقب صلاة الجمعة إن "تركيا اكتشفت أكبر مخزون للغاز الطبيعي في تاريخها في البحر الأسود، فقد اكتشفت سفينة فاتح مخزون غاز يقدر بـ320 مليار متر مكعب في البحر الأسود".

أردوغان يعلن اكتشاف بلاده أكبر مخزون للغاز الطبيعي في تاريخها في البحر الأسود pic.twitter.com/xJMlWwoJ18 — TRT عربي (@TRTArabi) August 21, 2020

وأضاف أردوغان: "منذ سنوات ننقب عن الطاقة بواسطة سفن صنعناها بأنفسنا، وفتح الله لنا طاقة خير كبيرة في مكان لم يكن بالحسبان. أجرينا 9 عمليات حفر في المياه العميقة في البحرين المتوسط والأسود عبر سفينتي (الفاتح) و(ياووز). بدأنا بسم الله من حقل صقاريا للغاز وبمشيئة الله سيكون هناك المزيد، وننتظر أنباء سارة مماثلة من البحر المتوسط".