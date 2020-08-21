الصين تحذر من نشر صواريخ أمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الجمعة، أن الصين تعارض بشدة خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بدعوى تهديدات من الصين.

بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث: "الصين تعارض نشر الولايات المتحدة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتعرب عن استيائها الشديد من الضغط المستمر من الجانب الأمريكي على الدول المجاورة للصين".

وحذر المتحدث من أنه "إذا أصرت الولايات المتحدة على موقفها، متجاهلة آراء الآخرين، فإن الجانب الصيني سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه الأمنية".

وأضاف المتحدث "الجانب الصيني يدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام بموقف مسؤول، وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على السلام والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي، وليس العكس".

يذكر أن الممثل الخاص الأمريكي لشؤون الحد من التسلح، مارشال بيلينغسلي، قد أعلن في وقت سابق بمقابلة مع صحيفة "نيكاي" اليابانية، أن الولايات المتحدة تخطط مناقشة مع عدد من الدول الآسيوية طرق تعزيز أمن الحلفاء على خلفية زيادة التهديد من طرف الصين، بما فيها إمكانية نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قد قال في وقت سابق، إن واشنطن تريد نشر صواريخ جديدة بسرعة في آسيا لمواجهة صعود الصين في المنطقة.

وأجاب عن سؤال حول تفكير الولايات المتحدة في نشر صواريخ متوسطة المدى جديدة في آسيا بعد أن أصبحت واشنطن غير ملزمة بمعاهدة الصواريخ، "نعم أود ذلك".