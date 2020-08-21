لاتفيا وإستونيا تفرضان عقوبات على المسؤولين البيلاروس

ووفقا للخدمة الصحفية لوزارة خارجية لاتفيا، أعدت لاتفيا وإستونيا قوائم المسؤولين البيلاروس، والتي ستشمل حظرا على إصدار التأشيرات".

وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على عدد من الأشخاص في بيلاروس. على وجه الخصوص، سيدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات على الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ومن جانبه وجه رئيس مجلس النواب في جمهورية بيلاروس فلاديمير أندريتشينكو، ورئيسة مجلس الجمهورية ناتاليا كوتشانوفا اليوم الجمعة نداء إلى رؤساء برلمانات جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبدأت احتجاجات المعارضة الضخمة في جميع أنحاء بيلاروس، في 9 آب/ أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها للمرة السادسة الزعيم البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو - وحصل، فقًا للجنة الانتخابات المركزية، على 80.1 في المئة من الأصوات.