بومبيو: أمريكا تريد منع الصين وروسيا من انتهاك العقوبات على إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن تتأهب لمنع روسيا والصين من الإقدام على أية محاولات لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة: "إن واشنطن تشعر بخيبة أمل لأن حلفاءها لم يدعموا جهودها من أجل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، التي تشمل حظر التسلح"، بعد ما وصفته إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنه انتهاك من جانب طهران للاتفاق النووي الذي أبرمته في 2015 مع قوى عالمية.

وفي وقت سابق صرح النائب الأول لممثل روسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن الولايات المتحدة تسعى إلى عرقلة دعوة روسيا لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الخطوات الأمريكية لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وكانت مصادر في مجلس الأمن الدولي قد أفادت، بأن روسيا طلبت عقد اجتماع للمجلس اليوم الجمعة من أجل مناقشة موضوع عزم الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات ضد إيران.