نقل رئيس مالي المخلوع إلى مكان أكثر راحة بعد زيارة أطباء له

نُقل رئيس مالي المخلوع، إبراهيم بوبكر كيتا، من قاعدة كاتي حيث تم احتجازه، إلى "مقر آخر أكثر راحة" حسب مصدر عسكري تحدث لـ"سبوتنيك".

نواكشوط - سبوتنيك. وجاء نقل كيتا بعد زيارة قام بها وفد من البعثة الأممية في مالي "مينوسما" يضم أطباء وحقوقيين، إلى قاعدة كاتي العسكرية.

والتقى خلال تلك الزيارة الوفد بعض المعتقلين من رموز النظام المطاح به في البلاد ومن بينهم الرئيس المخلوع كيتا.

وقال المصدر إن "من التقوا كيتا يؤكدون أنه بخير لكنه متعب".

وأكد المصدر أن "نحو 68 مسؤولا مدنيا وعسكريا تم اعتقالهم أو يخضعون للإقامة الجبرية في منازلهم"، عقب الانقلاب العسكري الثلاثاء الماضي.

واعتقل عسكريون متمردون، الرئيس المالي السابق في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء ونجل الرئيس، الثلاثاء الماضي، بعد تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو، حيث تم اعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وأعلن المتحدث باسم نقابة الأطباء في مالي سقوط 4 قتلى و15 جريحا إثر إطلاق رصاص، الثلاثاء، خلال الانقلاب الذي شهدته البلاد، لكن قادة الحراك العسكري أنكروا ذلك.