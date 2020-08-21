بسبب تسرب هواء... طاقم محطة الفضاء الدولية يعزلون أنفسهم في الجزء الروسي

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، اليوم الجمعة 21 أغسطس/آب، أن طاقم محطة الفضاء الدولية عزل نفسه في الجزء الروسي من المحطة.

موسكو - سبوتنيك. أوضحت الوكالة الروسية أنه تم إغلاق الجزء الأمريكي للبحث عن مكان تسرب الهواء.

وسبق أن أفادت مصادر لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بالعثور على تسرب في سبتمبر/أيلول العام 2019.

إلا أن وتيرته ازدادت خلال الفترة الأخيرة، وبناء على ذلك فإن مكان التسرب تم إقفاله بين جزئي المحطة.

ومن المتوقع نشر المعلومات الأولية للتحقيق في هذا الحادث، الأسبوع المقبل.

وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن وتيرة تسرب الهواء تقدر بنحو 220 غراما من الهواء كل 24 ساعة، وهو ما يتوافق مع وجود ثغر بحجم 0.1 ملم في جسم المحطة.