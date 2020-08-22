البرازيل تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم السبت، إنها سجلت 30355 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد و1054 وفاة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 45323 إصابة و1204 وفاة في اليوم السابق.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيانات وزارة الصحة، سجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و532330 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي وفياتها 113358 حالة وفاة.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثاني بين دول العالم في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس بعد الولايات المتحدة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

هذا وقد بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 22 مليونا و684 ألف مصاب، وحصد الفيروس أرواح أكثر من 793 ألف شخص منذ بدء تفشي الوباء.