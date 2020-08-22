نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور روسيا وليتوانيا لمناقشة الوضع في بيلاروس

يعتزم نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغون زيارة روسيا وليتوانيا قريبا لمناقشة الوضع في بيلاروس، حيث تستمر الاحتجاجات على نتائج انتخابات الرئاسة.

واشنطن - سبوتنيك. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر، أن نائب وزير الخارجية الأمريكي سيزور خلال الأيام المقبلة موسكو ومنها ستوجه إلى فيلنيوس (عاصمة ليتوانيا)، حيث تقيم المرشحة الرئاسية السابقة لبيلاروس سفيتلانا تيخانوفسكايا.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تخطط للإعلان عن أي زيارة في الوقت الحالي.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس في الـ9 من آب/ أغسطس، عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، وحصل فيها على 80.1% من الأصوات وفقاً للجنة الانتخابات المركزية.

وأعلنت الدول الغربية عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات.

وقامت القوات الأمنية بتفريق الاحتجاجات، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.