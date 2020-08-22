أول زعيم يهنئ أردوغان على اكتشاف أكبر حقل غاز طبيعي في البحر الأسود

بعث الرئيس الباكستاني عارف علوي النهئة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، "بعث الرئيس الباكستاني تهنئة إلى أردوغان والشعب التركي على اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر الأسود".

#عاجل | الرئيس الباكستاني يهنئ أردوغان والشعب التركي على اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر الأسود (تغريدة) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 22, 2020

وكان أردوغان قال في كلمة له عقب صلاة الجمعة أمس، إن "تركيا اكتشفت أكبر مخزون للغاز الطبيعي في تاريخها في البحر الأسود، متابعا "اكتشفت سفينة فاتح مخزون غاز يقدر بـ320 مليار متر مكعب في البحر الأسود".

وأضاف أردوغان "منذ سنوات ننقب عن الطاقة بواسطة سفن صنعناها بأنفسنا، وفتح الله لنا طاقة خير كبيرة في مكان لم يكن بالحسبان. أجرينا 9 عمليات حفر في المياه العميقة في البحرين المتوسط والأسود عبر سفينتي (الفاتح) و(ياووز). بدأنا بسم الله من حقل صقاريا للغاز وبمشيئة الله سيكون هناك المزيد، وننتظر أنباء سارة مماثلة من البحر المتوسط".