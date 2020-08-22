حملة في الكونغرس لوقف ترحيل اللبنانيين من أمريكا

تقود النائبة في مجلس النواب الأمريكي، رشيدة طليب، حملة بهدف وقف عمليات الترحيل التي تشمل العديد من اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ففي منشور لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أشارت طليب إلى أن الحملة تهدف إلى إقرار وضع الحماية المؤقتة للمواطنين اللبنانيين المتواجدين في الولايات المتحدة، بسبب الانفجار المدمر في مرفأ بيروت، ومنحهم خاصية اللاجئيين بشكل مؤقت.

كما وتوجهت بالشكر لعدد من أعضاء الكونغرس الذين انضموا لحملتها ومنهم جيري نادلر وزوي لوفغرين وديبي دينجيل ومارسي كابتور.

وعلقت طليب في منشورها قائلة "إن سياسة الهجرة في الولايات المتحدة يجب أن تقوم على أساس اللطف وليس القسوة، وإن آخر شيء يجب أن تفعله أمريكا هو ترحيل الأصدقاء إلى لبنان في أعقاب هذه المأساة".

وكان انفجار قد وقع، مساء يوم 4 آب/أغسطس الجاري، في مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى، مقتل وإصابة الكثيرين، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.

وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له، وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة والحداد العام.