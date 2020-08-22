زيلينسكي يؤكد موعد اجتماع المستشارين السياسيين لدول "صيغة نورماندي"

أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن لقاء المستشارين الاقتصاديين لرؤساء الدول المشاركة في صيغة "نورماندي" للمفاوضات حول التسوية في دونباس بتاريخ 28 أغسطس/آب، ويعقبها لقاء لوزراء خارجية هذه الدول.

كييف - سبوتنيك . وقال زيلينسكي على قناة "أوكرانيا 24": "تم الاتفاق على على عقد لقاء للمستشارين " بصيغة نورماندي " نهاية أغسطس، بتاريخ 28 سيعقد اللقاء، وعقب ذلك أظن أنه من المخطط عقد لقاء وزراء خارجية دول رباعية نورماندي".

وأكد زيلينسكي أنه لا يرى وجود أهمية لنقل المفاوضات حول دونباس من ميسنك إلى مكان آخر.

يذكر أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بحثا هاتفيا، في الـ14 من شباط/فبراير الماضي، جوانب حل النزاع الأوكراني، وطرح بوتين بشكل مباشر سؤالا ما إذا كانت كييف تنوي بالفعل تنفيذ اتفاقات مينسك، حسبما أفاد بيان الكرملين.