لوكاشينكو يوجه أوامر للجيش بعد تحرك قوات الناتو إلى حدود بيلاروسيا

اتهم الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الدول الغربية بالتدخل المباشر بالوضع في الدولة، مؤكدا وجود محاولات لدفع بيلاروس للمشاركة في مباحثات بصيغة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

مينسك - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله إن "الأعمال والخطابات للدول الغربية هي تدخل مباشر بالوضع في بيلاروس".

وتابع: "الحديث يدور عن تمويل مشاركتنا في المفاوضات بصيغة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومن المعروف ما الغرض وراء ذلك".

وحذر الرئيس البيلاروسي من أن "تحرك قوات الناتو إلى حدودنا يأتي بغرض محاولة جلب رئيس جديد إلى هنا، أي إن الرئيس يطالب دول الناتو بحماية السكان ويقومون بإدخال القوات.. وهذه نهاية بيلاروس".

وأكد الرئيس البيلاروسي أن الأحداث في بيلاروسيا تتطور وفق مخطط "الثورات الملونة" بمشاركة "عوامل خارجية".

وقال: "كما كنا نتوقع، كل شيء يتطور وفق مخطط الثورات الملونة مع زعزعة الوضع الداخلي في الدولة، والوضع يتميز بمشاركة عامل خارجي..".

وكلف الرئيس البيلاروسي القيادة العسكرية للدولة باتخاذ أشد التدابير من أجل الحفاظ على وحدة أراضي الدولة.

هذا وتشهد بيلاروس مظاهرات احتجاج حاشدة، وتم في الأيام الأولى، قمع هذه الاحتجاجات من قبل قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين الذين لم يعترفوا بنتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا في بيلاروس وفاز فيها الرئيس لوكاشينكو.

وبحسب البيانات الرسمية، تم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص في الأيام الأولى. كما ذكرت وزارة الشؤون الداخلية للجمهورية، أن أعمال الشغب أسفرت عن أصابة مئات الأشخاص، بينهم أكثر من 120 من عناصر حماية القانون، ومصرع ثلاثة متظاهرين.