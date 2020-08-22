مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ بعد غد زيارة إلى طهران

يبدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، الاثنين المقبل، زيارة إلى إيران تلبية لدعوة رسمية.

وقال ‏مندوب ‎إيران لدى الوكالة، كاظم غريب آبادي، عبر حساب البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا على تويتر اليوم السبت، "تماشيا مع التحولات الأخيرة والتعاون المستمر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وبناء على دعوة إيران، سيقوم رئيس الوكالة رفائيل غروسي بزيارة إلى طهران هذا الأسبوع".

وأضاف "إيران هي أحد الشركاء الرئيسيين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونأمل أن تؤدي هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين".

ومن جهته قال غروسي، عبر حسابه على تويتر، أنه سيزور طهران الاثنين المقبل "لعقد اجتماعات مع السلطات الإيرانية بغية معالجة الأسئلة العالقة المتصلة بالضمانات في إيران"، معربا عن أمله في تدشين قناة للتعاون المباشر المثمر"، مشيرا إلى أنه أمرا ضروريا

I will travel to Tehran on Monday for meetings with Iranian authorities to address outstanding questions related to safeguards in Iran. I hope to establish a fruitful and cooperative channel of direct dialogue. It is necessary. pic.twitter.com/nkF0X8A4ZM — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 22, 2020

وأفادت مصادر دبلوماسية، بوقت سابق لوسائل إعلام، بأنه من المتوقع أن يطلب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارته إلى طهران التعاون الإيراني بخصوص تفتيش الوكالة الدولية لمنشأتين، كم سيلتقي كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية.

وكان مجلس حكام الوكالة الأممية المعنية بمراقبة الشؤون النووية تبنى في شهر يونيو/ حزيران قرارا يناشد إيران السماح للمفتشين بدخول المنشأتين. واقترح القرار كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وتصر الولايات المتحدة الأمريكية على ممارسة ضغوط على إيران. وقد اجتمع وزير خارجيتها مايك بومبيو مع غروسي، بوقت سابق من الشهر الماضي، لمناقشة الحاجة لأن تستجيب إيران لطلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتخطط الوكالة لإصدار تقرير محدّث حول البرنامج النووي الإيراني في أوائل سبتمبر/ أيلول، قبل اجتماع مجلس الحكام في منتصف الشهر. ويتوقع أن تكون قضية إيران على رأس الأجندة.

وتأتي خطة غروسي لزيارة إيران في أعقاب زيارة قام بها مرؤوسون كبار له معنيون بأعمال التفتيش في منتصف أغسطس/ آب.