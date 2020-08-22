فرض ارتداء الكمامة في باريس بالتزامن مع نهائي دوري الأبطال في لشبونة

أعلنت السلطات الفرنسية المعنية أن ارتداء قناع الوجه سيكون إجباريا، غدا الأحد، شارع الشانزليزيه الشهير في العاصمة باريس، كما سيتم تحوليه إلى منطقة مشاة فقط، بالتزامن مع المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي يقام في العاصمة البرتغالية لشبونة، بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني.

وتجمع عدة آلاف في الشارع الشهير، يوم الثلاثاء الماضي، للاحتفال بفوز فريق مدينتهم على رازن بال شبورت لايبزيج الألماني والوصول لنهائي البطولة الأوروبية الأولى للأندية للمرة الأولى. ولم يلتزم كثيرون بوضع الأقنعة للوقاية من العدوى كما امتلأت الحانات بزبائن كانوا يشاهدون المباراة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وعن ترتيبات الاستعداد للحدث في باريس ، قال جيرالد دارمانين، وزير داخلية فرنسا، إنه سيتم نشر قوات من الشرطة في شارع الشانزليزيه وبالقرب من استاد باريس سان جيرمان مساء الأحد أثناء إقامة المباراة النهائية.

وأكد وزير الداخلية أن الشرطة ستقوم بتوزيع الأقنعة على الذين لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية، قائلا إن السلطات ستغلق 17 محطة مترو في العاصمة مساء يوم الأحد أيضا.

وقال الوزير، في تصريحات تلفزيونية، "أناشد الجميع التصرف بمسؤولية حتى يكون الحدث تعبيرا عن الفرح وليس مصدرا للمتاعب لسكان باريس".

وطالب بعض لاعبي النادي الفرنسي أيضا الجمهور بالتصرف بحذر. وقال تياجو سيلفا، مدافع سان جيرمان في فيديو بثه النادي عبر تويتر، "هذه لحظة نادرة ومهمة وأتمنى منكم أيضا احترام الإجراءات الاحترازية والوقائية".

وبعد احتفالات يوم الثلاثاء الماضي اعتقلت السلطات 37 شخصا للإخلال بالنظام.