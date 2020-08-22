بعد الانقلاب العسكري... مقتل 4 جنود في مالي إثر انفجار عبوة ناسفة

قتل 4 جنود ماليين، اليوم السبت، في انفجار عبوة ناسفة بينما كانت مركبتهم تمر في وسط البلاد، وذلك بحسب ما أفاد مصدر عسكري.

وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن المصدر العسكري أن الانفجار أيضا أسفر عن إصابة جندي آخر بجروح خطيرة.

ويأتي الانفجار في منطقة كورو، بالقرب من حدود مالي مع بوركينا فاسو، بعد أيام فقط من انقلاب عسكري ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأعلن الرئيس كيتا، فجر الأربعاء الماضي، في خطاب مقتضب بثه التلفزيون الرسمي، استقالته من منصبه وحل الحكومة والبرلمان بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين.

واعتقل عسكريون متمردون، الرئيس المالي السابق في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء ونجل الرئيس، الثلاثاء الماضي، بعد تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو، حيث تم اعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.