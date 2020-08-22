الحكم على شرطي حمل لقب "القاتل الذهبي" بالسجن مدى الحياة

أصدرت محكمة بولاية كاليفورنيا الأمريكية حكما بالسجن مدى الحياة على شرطي سابق بالولاية عاش حياة مزدوجة اشتهر خلالها بوصف "قاتل الولاية الذهبي"، حيث ارتكب سلسلة من جرائم القتل والاغتصاب في السبعينيات والثمانينيات

وبحسب وكالة "رويترز"، أصدر الحكم بالسجن مدى الحياة دون إمكانية العفو عن أي جزء من العقوبة على جوزيف جيمس أنجيلو صاحب الـ74 عاما في قاعة محكمة بسكرامنتو بعد أربعة أيام من الجلسات العلنية المثيرة التي شهدت مواجهات مفعمة بالمشاعر بين المتهم والضحايا أو أفراد أسرهم.

وفي يونيو/حزيران اعترف دي أنجيلو بارتكاب 13 جريمة قتل و13 تهمة مرتبطة باغتصاب وهي جرائم نفذت بين عامي 1975 و1986، كما اعترف دي أنجيلو علنا بالعشرات من جرائم الاغتصاب التي سقطت بالتقادم.

A judge sentenced 74-year-old Joseph James DeAngelo Jr., a former police officer dubbed the ‘Golden State Killer’, to life without parole for killing 13 people and raping 50 in the 1970s and 1980s pic.twitter.com/LSDqoDUCOp — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) August 21, 2020

وظلت شخصية "قاتل الولاية الذهبي" غامضة ولم يتم التوصل إلى الجاني في جرائمه لعقود إلى أن تم إلقاء القبض عليه في مقاطعة سكرامنتو يوم 24 أبريل/نيسان عام 2018.

وربط المحققون بين دي أنجيلو وكل تلك الجرائم باستخدام أسلوب حديث آنذاك وهو تعقبه باستعمال فحص الحمض النووي ومواقع الأنساب على الانترنت.